टाइगर श्रॉफ हमले में बड़ी कामयाबी, 2 पिस्तौल हुईं बरामद; दिल्ली-राजस्थान से 7 लोग हुए गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इनमें हरियाणा से कुणाल और सुमित हैं, जबकि राधा और बबीता उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी दौरान, राजस्थान से पकड़े गए 3 संदिग्धों को भी मुंबई पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।

उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारी CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और बाकी सुरागों को भी बारीकी से देख रहे हैं।

वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग या नेटवर्क तो नहीं है।