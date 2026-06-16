सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की काली करतूत, पनीर व्यापारी से उगाही में रंगे हाथों गिरफ्तार

उगाही का पैसा वसूलते रणदीप पकड़े गए

रणदीप ने पहले व्यापारी से UPI के जरिए 50 हजार रुपये ले लिए ताकि वह आगे कोई नकारात्मक पोस्ट न डाले।

इसके बाद उसने 2 लाख रुपये नकद की मांग की। ऐसे में जब वह उगाही का पैसा वसूल रहा था, तब पुलिस ने मुलुंड के एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

अभी वह 18 जून तक पुलिस हिरासत में रहेगा। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल धमकियों और उगाही के लिए किस तरह किया जा रहा है।