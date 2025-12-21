नोरा फतेही की कार को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार, अभिनेत्री बोलीं- शुक्र है जिंदा हूं

अभिनेत्री नोरा फतेही 20 अक्टूबर को गंभीर कार हादसे का शिकार हो गई थीं। शराब में धुत एक शख्स ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद नोरा की टीम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहां अभिनेत्री का CT स्कैन कराया गया। हालांकि, उन्हें मामूली चोटें आईं। अब इस सिलसिले में 27 साल के विनय सकपाल नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर नोरा ने भी सोशल मीडिया पर इस हादसे के बारे में बताया है।

दुर्घटना मुंबई में कार्यक्रम में जाते वक्त नोरा के साथ हुआ था हादसा एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विनय शराब के नशे में था। नोरा सनबर्न संगीत समारोह में एक प्रस्तुति देने के लिए जा रही थीं, तभी ये हादसा हुआ। हालांकि, मेडिकल जांच के बाद उन्होंने मुंबई में आयोजित इस समारोह में भाग लिया, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यूं तो डॉक्टर ने नोरा को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन काम के प्रति समर्पित नोरा ने अपने फैंस को निराश नहीं किया।

आपबीती नोरा ने बताया कितनी तेज थी टक्कर उधर नोरा ने वीडियो साझा कर कहा, "दोस्तों, मैं ये बताने आई हूं कि मैं ठीक हूं। मेरे साथ एक बहुत गंभीर कार दुर्घटना हो गई थी। नशे में धुत एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, जिसने मेरी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मैं कार के अंदर दूर जा गिरी और मेरा सिर खिड़की से टकरा गया। मैं जिंदा हूं और फिलहाल ठीक हूं। बस कुछ मामूली चोटें, सूजन और सिर में चोट आई है।"

