नोरा फतेही के साथ कार दुर्घटना (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@norafatehi)

नोरा फतेही सड़क हादसे का शिकार, नशे में धुत ड्राइवर ने मारी कार को जोरदार टक्कर

लेखन नेहा शर्मा 11:58 pm Dec 20, 202511:58 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उनके प्रशंसक हैरान-परेशान रह जाएंगे। दरअसल, नोरा मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए जा रही थीं और इसी दौरान वो सड़क हादसे का शिकार हो गईं। खबरों की मानें तो एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनकी टीम ने तुरंत उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया।