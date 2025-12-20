नोरा फतेही सड़क हादसे का शिकार, नशे में धुत ड्राइवर ने मारी कार को जोरदार टक्कर
क्या है खबर?
अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद उनके प्रशंसक हैरान-परेशान रह जाएंगे। दरअसल, नोरा मुंबई में डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने के लिए जा रही थीं और इसी दौरान वो सड़क हादसे का शिकार हो गईं। खबरों की मानें तो एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद उनकी टीम ने तुरंत उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया।
हादसा
दुर्घटना के तुरंत बाद नोरा को पहुंचाया अस्पताल
हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से बताया कि नोरा उस वक्त सड़क दुर्घटना की शिकार हुईं, जब वो डेविड गुएटा के कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रही थीं। शराब के नशे में वाहन चला रहे एक शख्स ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद उनकी टीम ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां एहतियात के तौर पर CT स्कैन किया गया ताकि किसी अंदरूनी चोट या ब्लीडिंग की आशंका को दूर किया जा सके।
समर्पण
चोट के बावजूद फेस्टिवल में शामिल हुईं नोरा
डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि नोरा को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद अभिनेत्री ने अपने काम को प्राथमिकता की और 20 दिसंबर को सनबर्न फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नोरा सनबर्न 2025 में डेविड गुएटा के साथ मंच साझा करने वाली थीं, जहां वो अपने आगामी अंतरराष्ट्रीय सिंगल की पहली झलक पेश करने वाली थीं, जिसमें नोरा ने अपनी आवाज दी है।