मुकेश अपने यूट्यूब चैनल 'भीष्म इंटरनेशनल' पर 'संपूर्ण श्रीराम' सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें वो रामायण की मूल कथा पर बात करते हैं।

इसका दूसरा एपिसोड जारी करते हुए उन्होंने फिल्म 'रामायण' पर निशाना साधा।

पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'मैंने आपको ये दिखाने के लिए 'संपूर्ण श्रीराम' बनाई है कि असली रामायण किसे कहते हैं। इसमें 1 लाख रुपये भी नहीं लगे। आप भी ऐसा बनाते तो फिल्म चलती। न हिंदुओं का विरोध होता और ना ही आपका तिरस्कार।'