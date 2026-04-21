धनुष और मृणाल ठाकुर की फिल्म में बनेगी जोड़ी? ये जानकारी कर देगी खुश
क्या है खबर?
सुपरस्टार धनुष फिलहाल आगामी पैन-इंडिया फिल्म 'कारा' को लेकर चर्चा में हैं, जो 30 अप्रैल को रिलीज होगी। हाल ही में, फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ था, जिसमें अभिनेता का एक्शन अवतार देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। अब ताजा जानकारी फैंस की उत्सुकता को दोगुनी कर देगी, क्योंकि खबर है कि धनुष ने अपनी अगली फिल्म के लिए कहानी तय कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस महिला प्रधान केंद्रित फिल्म में मृणाल ठाकुर हो सकती हैं।
बातचीत
मृणाल से चल रही बातचीत
फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में मृणाल मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने के लिए बातचीत कर रही हैं। प्रोडक्शन टीम ने कहानी को महिला प्रधान बताया है और कहा कि इसमें नायिका के लिए एक दमदार भूमिका है। खबरों के अनुसार, टीम और मृणाल के बीच बातचीत आखिरी चरण में है, जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अगर बातचीत बन जाती है, तो पहली बार धनुष और मृणाल किसी फिल्म में साथ-साथ काम करते नजर आएंगे।
अफवाह
धनुष और मृणाल के रिश्ते की अफवाह
धनुष और मृणाल के रिश्ते की अफवाहों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स में यह तक दावा हुआ कि दोनों फरवरी, 2026 में शादी करने वाले हैं, लेकिन बाद में खबरें गलत साबित हुईं। अब जब दोनों की फिल्म से जुड़ी जनकारी सामने आई है, तो एक बार फिर लोगों की नजरें उन पर टिक गई हैं। बता दें, मृणाल को वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्का होना है' (22 मई रिलीज) में देखा जाएगा।