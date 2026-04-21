धनुष की नई फिल्म पर आई खबर

धनुष और मृणाल ठाकुर की फिल्म में बनेगी जोड़ी? ये जानकारी कर देगी खुश

लेखन ज्योति सिंह 11:14 am Apr 21, 202611:14 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार धनुष फिलहाल आगामी पैन-इंडिया फिल्म 'कारा' को लेकर चर्चा में हैं, जो 30 अप्रैल को रिलीज होगी। हाल ही में, फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ था, जिसमें अभिनेता का एक्शन अवतार देखकर उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। अब ताजा जानकारी फैंस की उत्सुकता को दोगुनी कर देगी, क्योंकि खबर है कि धनुष ने अपनी अगली फिल्म के लिए कहानी तय कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस महिला प्रधान केंद्रित फिल्म में मृणाल ठाकुर हो सकती हैं।