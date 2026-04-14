फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' की पहली झलक जारी, 2 हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन
क्या है खबर?
निर्देशक डेविड धवन ने अपने बेटे और अभिनेता वरुण धवन के साथ नई फिल्म का ऐलान पिछले साल किया था। फिल्म का शीर्षक 'है जवानी तो इश्क होना है' रखा गया है, जो सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' में मौजूद इसी नाम के गाने से लिया गया है। रमेश तौरानी द्वारा निर्मित यह एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी भी इस शीर्षक की तरह लगती है। 14 अप्रैल को फिल्म से पहली झलक जारी की गई है।
टीजर
2 हसीनाओं के प्यार में पड़े वरुण, दिलचस्प है पहली झलक
टीजर की शुरुआत 2 बच्चों से होती है जो एक-दूसरे से उनके माता-पिता का नाम पूछते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि दोनों की मम्मियां तो अलग-अलग हैं, लेकिन उनके पापा एक ही हैं। मतलब साफ है कि फिल्म में वरुण को 2 हसीनाओं के प्यार में पड़ते दिखाया जाएगा। इन हसीनाओं के किरदार में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। कुल मिलाकर अभिनेता फिर से दर्शकों को हंसाने लौटेंगे। यह फिल्म 22 मई को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'है जवानी तो इश्क होना है' की पहली झलक
VARUN DHAWAN - MRUNAL THAKUR - POOJA HEGDE: 'HAI JAWANI TOH ISHQ HONA HAI' FIRST LOOK UNVEILED – 22 MAY 2026 RELEASE... Here's the first look of the feel-good, massy entertainer #HaiJawaniTohIshqHonaHai, starring #VarunDhawan, #MrunalThakur, and #PoojaHegde.— taran adarsh (@taran_adarsh) April 14, 2026
🔗:… pic.twitter.com/RHPjtOLVyC