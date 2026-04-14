'है जवानी तो इश्क...' की पहली झलक जारी

फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' की पहली झलक जारी, 2 हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन

लेखन ज्योति सिंह 01:51 pm Apr 14, 202601:51 pm

क्या है खबर?

निर्देशक डेविड धवन ने अपने बेटे और अभिनेता वरुण धवन के साथ नई फिल्म का ऐलान पिछले साल किया था। फिल्म का शीर्षक 'है जवानी तो इश्क होना है' रखा गया है, जो सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' में मौजूद इसी नाम के गाने से लिया गया है। रमेश तौरानी द्वारा निर्मित यह एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, जिसकी कहानी भी इस शीर्षक की तरह लगती है। 14 अप्रैल को फिल्म से पहली झलक जारी की गई है।