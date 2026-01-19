'दो दीवाने सहर में' का टीजर जारी, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी लगी दमदार

लेखन ज्योति सिंह 01:41 pm Jan 19, 202601:41 pm

क्या है खबर?

संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' इस वैलेंटाइन पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं और दोनों की जोड़ी दमदार नजर आई है। दोनों की फ्रेश केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। रवि उदयावर ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है।