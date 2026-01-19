'दो दीवाने सहर में' का टीजर जारी, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी लगी दमदार 

'दो दीवाने सहर में' का टीजर जारी, मृणाल ठाकुर-सिद्धांत चतुर्वेदी की जोड़ी लगी दमदार
क्या है खबर?
संजय लीला भंसाली प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' इस वैलेंटाइन पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं और दोनों की जोड़ी दमदार नजर आई है। दोनों की फ्रेश केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। रवि उदयावर ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है।
टीजर
'दो दीवाने सहर में' के टीजर में 90 के दशक वाले प्यार की झलक
'दो दीवाने सहर में' का टीजर प्यार, खूब सारे इमोशन, जज्बातों और उनसे जुड़ी संभावनाओं की यात्रा पर ले जाता है। 90 के दशक वाली प्रेम कहानी को मॉर्डन तरीके से बखूबी पेश किया गया है। वहीं आइकॉनिक गाना 'दो दीवाने सहर में' इस टीजर को रोमांटिक टच देता है। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी दर्शकों को प्यार के साथ सुकून का एहसास दिलाने का संकेत देती है। यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
