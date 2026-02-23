'डकैत' का पहला गाना 'रूबरू' इस दिन होगा जारी

मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की 'डकैत' का पहला गाना 'रूबरू' इस दिन होगा जारी

लेखन ज्योति सिंह 06:09 pm Feb 23, 202606:09 pm

क्या है खबर?

मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की आगामी फिल्म 'डकैत- एक प्रेम कथा' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्म बन चुकी है। पहले इसे 19 मार्च को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब तारीख को आगे खिसकाया गया है। दरअसल, निर्माता नहीं चाहते हैं कि इसी दिन रिलीज हो रहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' से फिल्म की कमाई पर कोई असर पड़े। हालांकि लोगों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए 'डकैत' के पहले गाने 'रूबरू' पर अपडेट दिया गया है।