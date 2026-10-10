फैजू ने किया निकाह (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@mr_faisu_07)

'मिस्टर फैजू' ने मदीना में की शादी, सामने आईं दुल्हन संग खूबसूरत तस्वीरें

लेखन सयाली 05:19 pm Oct 10, 202605:19 pm

क्या है खबर?

मशहूर इंटरनेट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर फैजल शेख, उर्फ 'मिस्टर फैजू' ने अपनी जिंदगी के नए पड़ाव की शुरुआत की है। उन्होंने सऊदी अरब के मदीना की पाक जमीन पर निकाह किया और अपने प्रशंसकों को खुशखबरी दी। फैजू ने अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ इस खास दिन की शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिन्हें देखकर प्रशंसक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। उनके निकाह की तस्वीरें सामने आते हीं सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं।