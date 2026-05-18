सैम ऑल्टमैन ने ChatGPT इमेजेज 2.0 की भारत में लोकप्रियता को लेकर खुलासा किया है

ऑल्टमैन ने इमेज टूल लेकर किया खुलासा, कहा- भारत में 1 अरब से अधिक तस्वीरें बनाई

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने अपने नए इमेज जनरेशन टूल चैटजीपीटी इमेजेज 2.0 के भारत में बढ़ते उपयोग को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस टूल के लॉन्च के साथ देश में यूजर्स ने इसके साथ 1 अरब से अधिक इमेज बनाई हैं। इस साल अप्रैल में लॉन्च किया गया यह इमेज जनरेशन मॉडल जटिल इमेज कार्यों को संभालने और अधिक सटीक और उपयोगी विजुअल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।