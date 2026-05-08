कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखेगी मौनी रॉय की फिल्म

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्रदर्शित हाेगी मौनी रॉय की ये फिल्म, उपन्यास पर है आधारित

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm May 08, 202606:29 pm

क्या है खबर?

दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्मी आयोजनों में से एक, कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 मई से 23 मई, 2026 चलने वाले इस भव्य समारोह में मौनी रॉय शिरकत करने के लिए तैयार हैं। इस बार रेड कार्पेट पर उनका आना और भी खास होगा, क्योंकि उनकी इंडो-अमेरिकन फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' काे समारोह में प्रदर्शित किया जाएगा। शाह काजमी द्वारा निर्देशित यह फिल्म सआदत हसन मंटो के उपन्यास पर 'बॉम्बे स्टोरीज' पर आधारित है।