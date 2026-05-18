अजय देवगन और निर्देशक अनुभव सिन्हा

अजय देवगन और अनुभव सिन्हा का 19 साल बाद होगा पुर्नमिलन, लग सकता है बड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 11:07 am May 18, 202611:07 am

क्या है खबर?

अजय देवगन इस वक्त आगामी फिल्मों 'धमाल 4' और 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा में हैं। दूसरी ओर, निर्देशक अनुभव सिन्हा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'अस्सी' इसी साल फरवरी में रिलीज हुई थी। कम लोगों को पता होगा कि यह दोनों अनुभवी कलाकार 2007 में फिल्म 'कैश' के लिए साथ आए थे। हालांकि, यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इसके बाद दोनों ने साथ में काम नहीं किया। करीब 19 साल बाद दोनों के साथ आने की खबर है।