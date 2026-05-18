मेक्सिको के तेहुइटजिंगो शहर में गोलीबारी

मेक्सिको में हुई गोलीबारी, 3 महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 11:23 am May 18, 202611:23 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप की तैयारी कर रहे मेक्सिको में सोमवार को बड़ी वारदात सामने आई है। यहां प्यूब्ला राज्य के तेहुइटजिंगो शहर में तड़के 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल है। अल जजीरा के मुताबिक, पीड़ितों पर कथित तौर पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया था। सुबह तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।