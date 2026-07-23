सत्ता-सियासत और चुनाव की कहानी बयां करती हैं ये बॉलीवुड फिल्में, OTT पर देखना न भूलें
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे वक्त में बॉलीवुड की कई फिल्में याद आती हैं, जिनमें सत्ता के खेल, राजनीति, विरोध प्रदर्शनों और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को बखूबी पर्दे पर दिखाया गया है। अगर आप भारतीय राजनीति पर आधारित कुछ ऐसी ही फिल्में देखना चाहते हैं जो सत्ता और लोकतंत्र की अलग-अलग तस्वीरें पेश करती हैं, तो इन फिल्मों को OTT पर देखना बिल्कुल न भूलें।
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'सरकार'
बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्राइम-ड्रामा फ्रेंचाइजी में 'सरकार' का नाम शामिल है।
राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित इस फ्रेंचाइजी की 3 किस्तें आ चुकी हैं, जिनमेंअमिताभ बच्चन मुख्य किरदार में हैं। अभिषेक बच्चन और कैटरीना कैफ भी इसका हिस्सा हैं।
फिल्म की कहानी जनता के लिए न्याय करने वाले एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के इर्द-गिर्द घूमती है। ये किरदार शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे से प्रेरित बताया जाता है।
फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
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'राजनीति'
निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म 'राजनीति' सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है।
इसमें अजय देवगन, रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल, कैटरीना कैफ और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में शामिल हैं।
महाभारत और आधुनिक भारतीय राजनीति के तत्वों से प्रेरित इस फिल्म में राजनीतिक वंशवाद, चुनावी लड़ाइयों, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात को दमदार अंदाज में पेश किया गया है।
ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित राजनीतिक फिल्मों में से एक है, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
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'गुलाल' और 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी'
'गुलाल' राजस्थान में छात्र राजनीति, अलगाववादी आंदोलनों और सत्ता के संघर्षों को को दिखाती है।
फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया था। इसमें राज सिंह चौधरी, केके मेनन, अभिमन्यु सिंह, पीयूष मिश्रा, दीपा साही और माही गिल जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं।
वहीं 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' में केके, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा ने अभिनय किया है। इसकी कहानी 1970 के दशक में आपातकाल और नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये अमेजन प्राइम वीडियो पर है।