भारतीय राजनीति पर बनीं ये बेहतरीन फिल्में

सत्ता-सियासत और चुनाव की कहानी बयां करती हैं ये बॉलीवुड फिल्में, OTT पर देखना न भूलें

लेखन ज्योति सिंह 08:21 am Jul 23, 202608:21 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे वक्त में बॉलीवुड की कई फिल्में याद आती हैं, जिनमें सत्ता के खेल, राजनीति, विरोध प्रदर्शनों और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को बखूबी पर्दे पर दिखाया गया है। अगर आप भारतीय राजनीति पर आधारित कुछ ऐसी ही फिल्में देखना चाहते हैं जो सत्ता और लोकतंत्र की अलग-अलग तस्वीरें पेश करती हैं, तो इन फिल्मों को OTT पर देखना बिल्कुल न भूलें।