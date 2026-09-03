'मूनवॉक' की रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, फिल्म से एआर रहमान करेंगे डेब्यू

फिल्म 'मूनवॉक' में कलाकारों की एक मजेदार टोली नजर आएगी। इसमें योगी बाबू (जो 16 अलग-अलग किरदारों में दिखेंगे), अजू वर्गीस, अर्जुन अशोकन और निशमा जैसे कलाकार शामिल हैं।

मनोज एनएस, दिव्या मनोज और प्रवीण एलाक ने बिहाइंडवुड्स प्रोडक्शन के तहत इस फिल्म का निर्माण किया है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी।

दुनिया भर में इसके वितरण की जिम्मेदारी रोमियो पिक्चर्स ने ली है, जबकि संगीत के अधिकार लहरी के पास हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी अनूप वी शैलाजा ने संभाली है, वहीं शेखर वीजे और पियुष शाजिया ने नृत्य निर्देशन किया है।

दिव्या जॉर्ज और श्वेता राजू ने वेशभूषा डिजाइन की है। एक और खबर पर नजर रखें, रहमान और प्रभुदेवा का एक और गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है!