मुंबई में जलभराव: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' में भरा पानी, तस्वीरें और वीडियो वायरल मनोरंजन Jul 05, 2026

मुंबई में इस वीकेंड मॉनसून की इतनी भारी बारिश हुई कि पूरी जगह पानी-पानी हो गई। इस तेज बारिश और जलभराव का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर भी पड़ा। जुहू में स्थित उनके मशहूर बंगले 'जलसा' के अंदर तक पानी घुस गया।

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि उनके घर के आंगन में पानी भर गया है और बाहर की नालियां भी जाम हो चुकी हैं। इस नजारे को देखकर एक सोशल मीडिया यूजर ने बहुत सही बात लिखी कि 'बाढ़ किसी में भेदभाव नहीं करती'।