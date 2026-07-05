मुंबई में जलभराव: अमिताभ बच्चन के 'जलसा' में भरा पानी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
मुंबई में इस वीकेंड मॉनसून की इतनी भारी बारिश हुई कि पूरी जगह पानी-पानी हो गई। इस तेज बारिश और जलभराव का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर भी पड़ा। जुहू में स्थित उनके मशहूर बंगले 'जलसा' के अंदर तक पानी घुस गया।
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि उनके घर के आंगन में पानी भर गया है और बाहर की नालियां भी जाम हो चुकी हैं। इस नजारे को देखकर एक सोशल मीडिया यूजर ने बहुत सही बात लिखी कि 'बाढ़ किसी में भेदभाव नहीं करती'।
बिग बी ने ब्लॉग में की फीफा वर्ल्ड कप की बात
मुंबई में जलभराव को लेकर फैंस के मन में कई सवाल थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस पर सीधेतौर पर कुछ नहीं कहा। इसकी जगह, उन्होंने अपने ब्लॉग में एक अलग ही विषय पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वह भारत में देर रात तक जागकर FIFA World Cup 2026 के मैच देख रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर उन कमजोर टीमों की तारीफ की, जो इस वर्ल्ड कप में बड़ी और मजबूत टीमों को हराकर उलटफेर कर रही हैं।
अगर फिल्मों की बात करें तो अमिताभ जल्द ही 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे।