माेना सिंह की नई सीरीज 'मां का सम' का ऐलान, जानिए OTT पर कब देगी दस्तक

रिलीज

इस दिन से OTT पर आएगी सीरीज 'मां का सम'

रविंदर रंधावा और सुमरित शाही द्वारा लिखित 'मां का सम' अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजनल सीरीज है जिसका प्रीमियर 3 अप्रैल, 2026 को होगा। इसकी कहानी अगस्त्य (मिहिर) के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ है और संख्याओं, एल्गोरिदम के जरिए दुनिया को देखता है। उसकी मां विनीता (मोना) उसके लिए एक आदर्श जीवनसाथी की तलाश में है। कुल मिलाकर मां-बेटे के रिश्ते पर बुनी यह सीरीज सामाजिक, आर्थिक समेत कई पहलुओं को साथ लाने का दावा करती है।