मोहनलाल का बड़ा धमाका,'ऑपरेशन गंगा' से पर्दे पर दिखाएंगे भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन

मोहनलाल 'ऑपरेशन गंगा' नाम की फिल्म में लीड रोल निभाते दिखेंगे। ये फिल्म रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीयों, खासकर नागरिकों और छात्रों को सुरक्षित निकालने के भारत के साहसिक मिशन पर आधारित है। 5 सितंबर को इस फिल्म की घोषणा हुई है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विष्णु मोहन निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में दर्शकों को उस असली अंतरराष्ट्रीय रेस्क्यू की पूरी कहानी करीब से जानने का मौका मिलेगा।