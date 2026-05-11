मोहनलाल ने बताया- फिल्म ' पैट्रियट' क्यों लगी सबसे अलग, 'दृश्यम 3' पर किया ये वादा मनोरंजन May 11, 2026

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी फिल्म 'पैट्रियट' को लेकर आ रही मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर बात की है। यह वही फिल्म है जिसमें ममूटी भी उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रोजेक्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी कहानी काफी ताजा और अलग लगी। उन्होंने कहा, "जब इस फिल्म की कहानी मुझे सुनाई गई, तो यह मुझे एक बिल्कुल अलग अनुभव लगा।"

मोहनलाल ने यह भी बताया कि दर्शक अक्सर अभिनेता को उनके किरदारों से अलग ही देखते हैं और फिल्मों को दर्शक इसी नजरिए से देखते हैं।