मोहनलाल ने बताया- फिल्म 'पैट्रियट' क्यों लगी सबसे अलग, 'दृश्यम 3' पर किया ये वादा
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अपनी फिल्म 'पैट्रियट' को लेकर आ रही मिली-जुली प्रतिक्रियाओं पर बात की है। यह वही फिल्म है जिसमें ममूटी भी उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रोजेक्ट इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी कहानी काफी ताजा और अलग लगी। उन्होंने कहा, "जब इस फिल्म की कहानी मुझे सुनाई गई, तो यह मुझे एक बिल्कुल अलग अनुभव लगा।"
मोहनलाल ने यह भी बताया कि दर्शक अक्सर अभिनेता को उनके किरदारों से अलग ही देखते हैं और फिल्मों को दर्शक इसी नजरिए से देखते हैं।
'दृश्यम 3' का स्क्रीनप्ले सावधानी से लिखा गया है- मोहनलाल
मोहनलाल ने अपनी फिल्म 'दृश्यम' का उदाहरण देते हुए समझाया कि किसी भी फिल्म के हिट होने का अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। अब 'दृश्यम 3' 21 मई को रिलीज होने वाली है, ऐसे में उन्होंने प्रशंसकों को भरोसा दिलाया कि फिल्म का स्क्रीनप्ले पूरी ईमानदारी और सावधानी से लिखा गया है।
उन्होंने कहा, "फिल्म के प्रति ईमानदारी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।"
उन्होंने वादा किया कि जॉर्जकुट्टी की अगली कहानी दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी।