करण जौहर की नजर अब इस स्टार किड पर, फोन भी मिलाया; पर नहीं बनी बात

करण जौहर , आलिया भट्ट से लेकर अनन्या पांडे तक कई स्टार किड्स को बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं और पिछले कुछ समय से उनकी नजर बॉलीवुड की एक और स्टार किड पर है। इस सिलसिले में उनकी कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन बात फिलहाल बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि जिसे करण बॉलीवुड के दर्शन करना चाहते हैं, वो खुद अभी अभिनय में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं। आइए उस स्टार किड का नाम जान लें।

खुलासा निसा देवगन की बॉलीवुड में एंट्री कराने चाहते हैं करण इस स्टार किड का नाम है निसा देवगन और उनकी मां काजोल ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि करण उनकी बेटी को बॉलीवुड में लाना चाहते हैं और इस बारे में उनसे बात करने के लिए उन्हें फोन भी कर चुके हैं। दरअसल, करण के साथ काजोल और उनके परिवार के काफी अच्छे संबंध हैं तो उनसे पूछा गया कि क्या निसा के पास फिल्मों के प्रस्ताव नहीं आए तो उन्होंने कहा, "हां, फोन आए हैं।"

दिलचस्पी निसा का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं- काजोल बातचीत में काजोल आगे कहती हैं, "निसा अगर बॉलीवुड में आना चाहती है या कुछ और भी करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। हम उसके हर फैसले में उसके साथ खड़े हैं। हालांकि, फिलहाल तो उसका फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना मन बना चुकी है कि उसे फिल्मों में नहीं आना है। उसकी अभी तो फिल्मी दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है।"

आजादी अब मुझे अपने बच्चों को उड़ने देना है- काजोल जब काजोल से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी अपने बच्चों के भविष्य की योजना बनाने का दबाव महसूस होता है तो वो बोलीं, "नहीं, मैंने कभी ऐसा कोई दबाव नहीं लिया। मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान का जीवन और उसके चुनाव उसके अपने होने चाहिए। उन्हें अपने जीवन में सही फैसले लेने की कला सिखाने के लिए मेंने बतौर मां उनका सही पालन-पोषण किया है। अब मुझे उन्हें उड़ने देना है।"

बयान बेटी के डेब्यू पर क्या बाेले थे पापा अजय देवगन? वैसे इससे पहले एक इंटरव्यू में निसा के पिता अजय देवगन ने उनके बॉलीवुड डेब्यू पर बात की थी। उन्होंने कहा था, "देखिए अभी तो उसकी फिल्मों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर कल उसका मन बदलता है तो लोग ये पुराना इंटरव्यू निकाल लेंगे। अभी तो जीरो प्रतिशत चांस है कि वो एक्टिंग करेगी।" कुछ समय पहले जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने निसा की तस्वीरें साझा कर लिखा था, 'निसा सिनेमा आपका इंतजार कर रहा है।'