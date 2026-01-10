LOADING...
केरल हाई कोर्ट ने मोहनलाल के हक में सुनाया फैसला, कहा- विज्ञापन में दिखना गुनाह नहीं

लेखन नेहा शर्मा
Jan 10, 2026
04:28 pm
क्या है खबर?

केरल हाई कोर्ट ने मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को एक बड़े कानूनी विवाद में राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी विज्ञापन में ब्रांड एंबेसडर के तौर पर दिखना कोई गुनाह नहीं है और इसके लिए अभिनेता को कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये विवाद मणप्पुरम फाइनेंस के एक विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

मामला

कहां से शुरू हुआ विवाद?

विवाद मणप्पुरम फाइनेंस के उस विज्ञापन से शुरू हुआ था, जिसमें 12 प्रतिशत का वादा था, लेकिन ग्राहकों से ज्यादा वसूला गया। ग्राहकों ने तर्क दिया कि वो मोहनलाल को देखकर कंपनी से जुड़े, इसलिए अभिनेता भी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जब तक अभिनेता और ग्राहक के बीच सीधा संबंध न हो, तब तक उस कंपनी के ब्रांड एंबेसडर को दोषी नहीं माना जा सकता।

राहत

हाई कोर्ट ने खारिज किया केस

केरल हाई कोर्ट ने मणप्पुरम फाइनेंस के विज्ञापनों में ब्रांड एंबेसडर के रूप में नजर आने को लेकर मोहनलाल के खिलाफ चल रहे उपभोक्ता मामले को रद्द कर दिया है। जज ने फैसला सुनाया कि मणप्पुरम की सेवाओं के खिलाफ उपभोक्ता शिकायतों के लिए अभिनेता को केवल इसलिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने विज्ञापनों में इसका प्रचार किया था। कोर्ट के मुताबिक, प्रचार करने वाले पर जवाबदेही तभी बनती है, जब उसका लेन-देन से कोई सीधा संबंध हो।

जिम्मेदारी

कब जिम्मेदार होता है ब्रांड एंबेसडर?

जज ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत किसी ब्रांड एंबेसडर की जिम्मेदारी मुख्य रूप से धारा 21 तक सीमित है, जो केवल भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये कानून सामान्य उपभोक्ता शिकायतों में किसी सेलेब्रिटी को तब तक जिम्मेदार ठहराने की अनुमति नहीं देता, जब तक कि सेवाओं के प्रचार में उस सितारे की व्यक्तिगत संलिप्तता न हो या उपभोक्ता शिकायत में बताए गए लेन-देन से उसका कोई सीधा संबंध न हो।

आगामी फिल्में

इन फिल्मों में नजर आएंगे मोहनलाल

काम के मोर्चे पर बात करें तो पिछली बार फिल्म 'वृषभ' में दिखे मोहनलाल फिल्ममेकर मेजर रवि के साथ काम कर रहे हैं। दोनों फिल्म 'पहलगाम: OP सिंदूर' के लिए साथ आए हैं। मोहनलाल अपनी 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त 'दृश्यम 3' को लेकर भी चर्चा में हैं, जिसमें वो जॉर्ज कुट्टी का शानदार किरदार निभाते नजर आते हैं। मोहनलाल की फिल्म 'पेट्रियट' भी आने वाली है। इस उनके साथ मलयालम सिनेमा के एक और मशहूर सितारे ममूटी नजर आएंगे।

