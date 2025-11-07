मोहनलाल की 'वृषभ' के लिए करना होगा इंतजार

मोहनलाल की 'वृषभ' के लिए करना होगा इंतजार, निर्माताओं ने फिर बदल दी रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 02:00 pm Nov 07, 202502:00 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार मोहनलाल के प्रशंसकों को नवंबर में तोहफा मिलना था, क्योंकि बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वृषभ' इसी महीने रिलीज हो रही थी। अब इस इंतजार को आगे बढ़ा दिया गया है। निर्माताओं ने ताजा पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की नई रिलीज तारीख जारी की है। वैसे यह बदलाव पहली दफा नहीं दिखा है। मोहनलाल की फिल्म अक्टूबर में, दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आइए जानते हैं 'वृषभ' की नई रिलीज तारीख।