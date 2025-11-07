LOADING...
मोहनलाल की 'वृषभ' के लिए करना होगा इंतजार, निर्माताओं ने फिर बदल दी रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह
Nov 07, 2025
02:00 pm
क्या है खबर?

सुपरस्टार मोहनलाल के प्रशंसकों को नवंबर में तोहफा मिलना था, क्योंकि बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वृषभ' इसी महीने रिलीज हो रही थी। अब इस इंतजार को आगे बढ़ा दिया गया है। निर्माताओं ने ताजा पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की नई रिलीज तारीख जारी की है। वैसे यह बदलाव पहली दफा नहीं दिखा है। मोहनलाल की फिल्म अक्टूबर में, दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आइए जानते हैं 'वृषभ' की नई रिलीज तारीख।

अपडेट

क्रिसमस पर तोहफा देंगे माेहनलाल

निर्माताओं ने 'वृषभ' का प्रोमो जारी करते हुए बताया है कि फिल्म 25 दिसंबर, 2025 को क्रिसमस के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हो रही है। मलयालम और तेलुगु में एक साथ शूट की गई यह फिल्म हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज होगी। 'वृषभ' का निर्माण एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले हुआ है, और नंदाकिशोर ने निर्देशन किया है। मोहनलाल की इस फिल्म के जरिए शनाया कपूर साउथ में डेब्यू कर रही हैं।

ट्विटर पोस्ट

