मोहम्मद अली बेग की फिल्म 'चांद तारा' का TIFF में वर्ल्ड प्रीमियर, अनुपम खेर से लकी अली तक आएंगे नजर
हैदराबाद के मशहूर थिएटर कलाकार और निर्देशक मोहम्मद अली बेग अपनी पहली बड़ी ऐतिहासिक फिल्म 'चांद तारा' के साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये भव्य पीरियड ड्रामा मशहूर गायिका तारामती और गोलकोंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित है।
फिल्म के निर्माता के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इसका वर्ल्ड प्रीमियर 16 सितंबर को प्रतिष्ठित टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के मार्केट सेक्शन में होने जा रहा है। हैदराबाद की इस ऐतिहासिक कहानी को अब अंतरराष्ट्र्रीय स्तर पर एक बड़ा मंच मिलने जा रहा है, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है।
बेग ने लिखी फिल्म, निर्देशित की और खुद ही इसमें एक्टिंग भी की
फिल्म 'चांद तारा' में मोहम्मद अली बेग ने न केवल लेखन और निर्देशन की कमान संभाली है, बल्कि वो खुद सुल्तान अब्दुल्ला के दमदार किरदार में भी नजर आएंगे। फिल्म में अनुपम खेर, मोहन अगाशे, लकी अली और वसुंधरा दास जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं।
मुख्य किरदारों में रंजना श्रीवास्तव ने 'तारामती' और रेशमा शेट्टी ने उनकी बहन 'प्रेमामती' का किरदार निभाया है, जबकि संगीत कार्तिक इलैयाराजा का है। कई स्थानीय कलाकारों के कैमियो फिल्म को असली हैदराबादी रंगत देते हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसका पहला लुक इसी साल मई में प्रतिष्ठित कान्स फिल्म फेस्टिवल में पेश किया गया था।