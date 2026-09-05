मोहम्मद अली बेग की फिल्म 'चांद तारा' का TIFF में वर्ल्ड प्रीमियर, अनुपम खेर से लकी अली तक आएंगे नजर

हैदराबाद के मशहूर थिएटर कलाकार और निर्देशक मोहम्मद अली बेग अपनी पहली बड़ी ऐतिहासिक फिल्म 'चांद तारा' के साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये भव्य पीरियड ड्रामा मशहूर गायिका तारामती और गोलकोंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित है।

फिल्म के निर्माता के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इसका वर्ल्ड प्रीमियर 16 सितंबर को प्रतिष्ठित टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) के मार्केट सेक्शन में होने जा रहा है। हैदराबाद की इस ऐतिहासिक कहानी को अब अंतरराष्ट्र्रीय स्तर पर एक बड़ा मंच मिलने जा रहा है, जिसको लेकर फैंस के बीच जबरदस्त माहौल बना हुआ है।