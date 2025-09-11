LOADING...
कपिल शर्मा और फिल्मी सितारों पर भड़की MNS, कहा- मुंबई को बॉम्बे कहना बंद करो
लेखन नेहा शर्मा
Sep 11, 2025
03:01 pm
कॉमेडियन कपिल शर्मा अब एक नई वजह से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता अमेय खोपकर ने कपिल को चेतावनी दी है कि उनके शो में मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करना बंद किया जाए। MNS का कहना है कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया था, इसके बावजूद शो के होस्ट से लेकर सितारे और राजनेता तक बॉम्बे बोलते हैं।

महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। कुछ ही समय बाद राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होंगे। ऐसे में BMC चुनाव के पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने नया दांव चला है। MNS ने 'बॉम्बे बनाम मुंबई' की बहस छेड़ दी है। फिल्मी हस्तियों द्वारा मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करने पर MNS भड़क गई है। पार्टी के नेता अमेय खोपकर ने कपिल शर्मा को चेतावनी दे डाली है।

अमेय ने हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी वाले एपिसोड का एक क्लिप साझा किया, जिसमें हुमा अपने मुंबई आने के सफर को साझा कर शहर को बॉम्बे कह रही हैं। अमेय ने एक्स पर लिखा, 'मुंबई का नामकरण हुए 30 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके कपिल के शो में एंकर, सेलेब्रिटी गेस्ट, राज्यसभा सांसद मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करतें है। कई हिंदी फिल्मों में भी लगातार मुंबई को बॉम्बे कहा जा रहा है।'

अमेय ने आगे लिखा, 'साल 1995 में राज्य सरकार और 1996 में केंद्र सरकार मुंबई को आधिकारिक नाम के तौर पर मंजूरी दे चुकी है। चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता से भी पहले बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया है। हम आपको मुंबई नाम का सम्मान रखने की अपील और चेतावनी दे रहें हैं।" अभी इस पर कपिल या किसी बॉलीवुड सितारे का बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि ये नई बहस कहां तक जाती है।

बता दें कि कपिल का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होता है। शो के हाल ही में आए एपिसोड में संजय दत्त और सुनील शेट्टी ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग करियर से लेकर निजी जिंदगी पर खुलकर बात की और कई दिलचस्प खुलासे किए। इस शो में कपिल के साथ अर्चना पूरन सिंह, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक भी दर्शकों को खूब गुदगुदाते हैं।