कपिल शर्मा और फिल्मी सितारों पर भड़की MNS, कहा- मुंबई को बॉम्बे कहना बंद करो

कॉमेडियन कपिल शर्मा अब एक नई वजह से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता अमेय खोपकर ने कपिल को चेतावनी दी है कि उनके शो में मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करना बंद किया जाए। MNS का कहना है कि 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार द्वारा बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई किया गया था, इसके बावजूद शो के होस्ट से लेकर सितारे और राजनेता तक बॉम्बे बोलते हैं।

दांव 'बॉम्बे बनाम मुंबई' की बहस महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। कुछ ही समय बाद राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव भी होंगे। ऐसे में BMC चुनाव के पहले राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने नया दांव चला है। MNS ने 'बॉम्बे बनाम मुंबई' की बहस छेड़ दी है। फिल्मी हस्तियों द्वारा मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करने पर MNS भड़क गई है। पार्टी के नेता अमेय खोपकर ने कपिल शर्मा को चेतावनी दे डाली है।

वीडियो मुंबई का नामकरण हुए 30 साल हो चुके- MNS अमेय ने हुमा कुरैशी, साकिब सलीम, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी वाले एपिसोड का एक क्लिप साझा किया, जिसमें हुमा अपने मुंबई आने के सफर को साझा कर शहर को बॉम्बे कह रही हैं। अमेय ने एक्स पर लिखा, 'मुंबई का नामकरण हुए 30 साल हो चुके हैं। बावजूद इसके कपिल के शो में एंकर, सेलेब्रिटी गेस्ट, राज्यसभा सांसद मुंबई का जिक्र बॉम्बे के तौर पर करतें है। कई हिंदी फिल्मों में भी लगातार मुंबई को बॉम्बे कहा जा रहा है।'

नसीहत अमेय ने लिखा- मुंबई शहर का सम्मान करें अमेय ने आगे लिखा, 'साल 1995 में राज्य सरकार और 1996 में केंद्र सरकार मुंबई को आधिकारिक नाम के तौर पर मंजूरी दे चुकी है। चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता से भी पहले बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई रखा गया है। हम आपको मुंबई नाम का सम्मान रखने की अपील और चेतावनी दे रहें हैं।" अभी इस पर कपिल या किसी बॉलीवुड सितारे का बयान नहीं आया है। अब देखना होगा कि ये नई बहस कहां तक जाती है।

बॉम्बेचे मुंबई अधिकृत नामकरण होऊन ३० वर्षे झाली तरी अजूनही बॉलिवूड मधील कपिल शर्मा शो यात सेलिब्रिटी गेस्ट, दिल्लीस्थित राज्यसभा खासदार, शो अँकर आणि अनेक हिंदी चित्रपटात सर्रास बॉम्बे हा उल्लेख होत आहे. १९९५ महाराष्ट्र शासन व १९९६ मध्ये केंद्र शासनाची अधिकृत… pic.twitter.com/KKa7TazDJ0 — Ameya Khopkar (@MNSAmeyaKhopkar) September 11, 2025