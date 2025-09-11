LOADING...
'एक चतुर नार' के निर्माताओं ने दर्शकों को दिया तोहफा (तस्वीर: एक्स/@TSeries)

'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त, इस्तेमाल करना होगा ये कोड 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 11, 2025
02:18 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक, फिल्म निर्माता और अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार काफी समय से फिल्म 'एक चतुर नार' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान '102 नॉट आउट' और 'OMG' के निर्देशक उमेश शुक्ला ने संभाली है। इस फिल्म में अभिनेता नील नितिन मुकेश भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले निर्माताओं ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है।

टिकट

इस्तेमाल करें ये कोड

'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त मुफ्त पा सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर केवल शुक्रवार के लिए ही सीमित है। निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'क्या आप कल चतुरगिरी के लिए तैयार हैं? फिल्म कल सिनेमाघरों में, 1 टिकट खरीदें और 1 मुफ्त पाएं।' इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको बुकमायशो पर 'BOGO' कोड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रोमो