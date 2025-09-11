'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त, इस्तेमाल करना होगा ये कोड 

टिकट

इस्तेमाल करें ये कोड

'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त मुफ्त पा सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर केवल शुक्रवार के लिए ही सीमित है। निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'क्या आप कल चतुरगिरी के लिए तैयार हैं? फिल्म कल सिनेमाघरों में, 1 टिकट खरीदें और 1 मुफ्त पाएं।' इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको बुकमायशो पर 'BOGO' कोड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।