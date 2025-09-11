'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त, इस्तेमाल करना होगा ये कोड
बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक, फिल्म निर्माता और अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार काफी समय से फिल्म 'एक चतुर नार' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। इस फिल्म के निर्देशन की कमान '102 नॉट आउट' और 'OMG' के निर्देशक उमेश शुक्ला ने संभाली है। इस फिल्म में अभिनेता नील नितिन मुकेश भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब इससे पहले निर्माताओं ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है।
'एक चतुर नार' की एक टिकट पर दूसरी मुफ्त मुफ्त पा सकते हैं। हालांकि, यह ऑफर केवल शुक्रवार के लिए ही सीमित है। निर्माताओं ने फिल्म का प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'क्या आप कल चतुरगिरी के लिए तैयार हैं? फिल्म कल सिनेमाघरों में, 1 टिकट खरीदें और 1 मुफ्त पाएं।' इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको बुकमायशो पर 'BOGO' कोड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है।
Are you ready for the Chaturgiri tomorrow?🔥#EkChaturNaar In Cinemas Tomorrow— T-Series (@TSeries) September 11, 2025
Buy 1 ticket & get 1 free*
Use Code: BOGO
Advance booking open now!https://t.co/kHGmsz6ej4#DivyaKhossla @neilnmukesh @chhaya_kadam@shayra_apoorva #SushantSingh @Duggalluk @iyashpalsharma… pic.twitter.com/8kZncv6IZj