MNS ने दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट का किया विरोध, जानिए क्या है पूरा मामला
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने मुंबई पुलिस से दिलजीत दोसांझ के शुक्रवार रात होने वाले कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की है।
MNS का कहना है कि उसे इस कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंता है।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर यह कार्यक्रम होता है, तो वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर सकते हैं और रास्ता जाम कर सकते हैं।
MNS ने ऐसे ही पिछले कॉन्सर्ट में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की घटनाओं का भी जिक्र किया है।
महालक्ष्मी जांच में नशीले पदार्थों के सेवन के मामले और एक मौत का खुलासा
MNS ने हाल ही में एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक जांच का जिक्र किया है। इस जांच में महालक्ष्मी रेसकोर्स पर हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान 55 लोगों में से 12 लोग नशीले पदार्थों के सेवन में पॉजिटिव पाए गए थे।
MNS ने पिछले साल (2025) हुई एक दुखद घटना का भी जिक्र किया, जिसमें इसी जगह पर नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद एक युवक की जान चली गई थी।
इन सबके अलावा, महालक्ष्मी रेसकोर्स और MNS डोम में लगातार होने वाले कार्यक्रमों से स्थानीय लोग भारी ट्रैफिक और बेकाबू भीड़ से काफी परेशान हैं। इसी कारण MNS ऐसे कॉन्सर्ट पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना रही है।