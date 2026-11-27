MNS ने हाल ही में एंटी-नारकोटिक्स सेल की एक जांच का जिक्र किया है। इस जांच में महालक्ष्मी रेसकोर्स पर हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान 55 लोगों में से 12 लोग नशीले पदार्थों के सेवन में पॉजिटिव पाए गए थे।

MNS ने पिछले साल (2025) हुई एक दुखद घटना का भी जिक्र किया, जिसमें इसी जगह पर नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद एक युवक की जान चली गई थी।

इन सबके अलावा, महालक्ष्मी रेसकोर्स और MNS डोम में लगातार होने वाले कार्यक्रमों से स्थानीय लोग भारी ट्रैफिक और बेकाबू भीड़ से काफी परेशान हैं। इसी कारण MNS ऐसे कॉन्सर्ट पर सख्त कार्रवाई करने का दबाव बना रही है।