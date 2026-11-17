श्रद्धा कपूर का नया गाना 'जी जी रे जी', जो उनकी आने वाली फिल्म 'ईथा' के लिए है और जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है, इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोर रहा है।

कुछ दर्शक श्रद्धा के लावणी डांस से खास प्रभावित नहीं हैं और उन्हें लगता है कि गाना उतना असरदार नहीं बन पाया है।

वहीं, कुछ और लोग उनके दमदार परफॉर्मेंस और गाने के बेहतरीन प्रस्तुतिकरण की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही यह गाना लोगों के बीच बहस छेड़ चुका है।