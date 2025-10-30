मदालसा शर्मा ने साउथ इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@madalsasharma)

मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने क्यों छोड़ी थी साउथ इंडस्ट्री? बताई चाैंकाने वाली वजह

लेखन ज्योति सिंह 01:32 pm Oct 30, 202501:32 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू, अभिनेत्री मदालसा शर्मा टीवी का जाना-माना चेहरा हैं। 'अनुपमा' में काव्या शाह के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मदालसा ने अपना फिल्मी डेब्यू साउथ इंडस्ट्री से किया था। उनकी तेलुगु फिल्म 'फिटिंग मास्टर' थी, जो 2009 में रिलीज हुई थी। एक दिन, मदालसा ने साउथ इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया, जिसके पीछे चौंकाने वाली वजह थी। अभिनेत्री ने अब खुलासा किया है।