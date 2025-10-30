मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने क्यों छोड़ी थी साउथ इंडस्ट्री? बताई चाैंकाने वाली वजह

मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने क्यों छोड़ी थी साउथ इंडस्ट्री? बताई चाैंकाने वाली वजह
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू, अभिनेत्री मदालसा शर्मा टीवी का जाना-माना चेहरा हैं। 'अनुपमा' में काव्या शाह के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि मदालसा ने अपना फिल्मी डेब्यू साउथ इंडस्ट्री से किया था। उनकी तेलुगु फिल्म 'फिटिंग मास्टर' थी, जो 2009 में रिलीज हुई थी। एक दिन, मदालसा ने साउथ इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया, जिसके पीछे चौंकाने वाली वजह थी। अभिनेत्री ने अब खुलासा किया है।
बयान
"वह रास्ता मैं नहीं ले पाऊंगी"
पिंकविला से मदालसा ने कहा, "एक भी अनुभव सुखद नहीं थे मेरे वहां पे, जो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वह रास्ता मैं नहीं ले पाऊंगी। कास्टिंग काउच और वो सब। मुझे लगता है, यह हर जगह है।" अभिनेत्री ने कहा, "मुझे याद नहीं, मैं 17 साल की थी। कुछ साल हो गए, लेकिन मुझे याद है कि मुझे असहज महसूस हुआ और मैं बस बाहर चली गई, और मैंने खुद से कहा, चलो बॉम्बे वापस चलते हैं।"
लक्ष्य
"मेरा लक्ष्य महत्वाकांक्षा है"
मदालसा ने जिंदगी के लक्ष्य पर बात करते हुए कहा, "एक लक्ष्य होता है ना हर एक इंसान का जहां वे चाहते हैं वहां पहुंचना। मेरा लक्ष्य महत्वाकांक्षा है, सब कुछ है; मगर वो उतना ज्यादा नहीं है कि मैं उसको खुद पे हावी होने दूं। मेरे फैसले उसी के आधार पर हैं।" मदालसा को आखिरी बार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में देखा गया था। ये फिल्म इसी साल 5 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी।