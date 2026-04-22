'मिर्जापुर द मूवी' इस तारीख को सिनेमाघरों में होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर राज करने को तैयार कालीन भैया मनोरंजन Apr 22, 2026

'मिर्जापुर' के फैंस तैयार हो जाइए। 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म क्राइम ड्रामा को एक बड़े और नए स्तर पर लेकर जाएगी। इसमें आपको और भी गहरी कहानियां और धमाकेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे। बीना त्रिपाठी और गोलू जैसे पुराने किरदारों के साथ कुछ नए और दमदार महिला किरदार भी इस फिल्म में दिखेंगे। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि लगभग आठ साल तक गोलू का किरदार निभाने के बाद उनका यह सफर उनके लिए बहुत खास है।