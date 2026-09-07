बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मिर्जापुर: द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला, 100 करोड़ के क्लब में किया प्रवेश

लेखन ज्योति सिंह 10:14 am Sep 07, 202610:14 am

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही कदर काट दिया। फिल्म का भौकाल दर्शकों के सिर चढ़कर इस कदर बोल रहा है कि यह 100 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल हो गई है। वीकेंड पर इसने शानदार कारोबार करते हुए पहले से सिनेमाघरों में मौजूद अन्य फिल्मों को धोबी पछाड़ दे डाली। आइए जानते हैं कि फिल्म का भारत और दुनियाभर में अब तक का कलेक्शन कितना हुआ है।