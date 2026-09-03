वीरेंद्र सहवाग ने की 'हनुमान अंश' की तारीफ

'हनुमान अंश' को देखकर मंत्रमुग्ध हुए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, खुश होकर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 06:58 pm Sep 03, 202606:58 pm

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की 'हनुमान अंश' इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। आम इंसान के साथ-साथ फिल्मी सितारे भी इसका लुत्फ उठाने से खुद काे नहीं रोक पा रहे हैं। इनमें ताजा नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का जुड़ गया है। उन्होंने फिल्म देखने की न सिर्फ अपील की, बल्कि एक वीडियो के जरिए जमकर तारीफ भी की है। क्रिकेटर ने कहा कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, जिनका वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।