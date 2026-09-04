'मिर्जापुर: द मूवी' के बड़े बदलाव

दिव्येंदु के भौकाल से नए बाहुबली तक, 'मिर्जापुर: द मूवी' में दिखे ये बड़े बदलाव

लेखन ज्योति सिंह 06:06 pm Sep 04, 202606:06 pm

क्या है खबर?

अली फजल और पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसका निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि निर्माण फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ है। ऐसा पहली बार है, जब किसी वेब सीरीज को उसकी बेशुमार सफलता के बाद फिल्म में तब्दील किया गया हो। आइए जानते हैं कि अमेजन प्राइम वीडियो से लेकर बड़े पर्दे पर आने तक, मिर्जापुर की सियासी और भौकाली कहानी में क्या-क्या बदलाव हुए हैं।