बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' का भौकाल जारी

बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर' की दहाड़, 'हनुमान अंश' ने 30वें दिन मारी सबसे बड़ी छलांग

लेखन नेहा शर्मा 10:11 am Sep 06, 202610:11 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के बहुप्रतीक्षित स्पिन-ऑफ 'मिर्जापुर द मूवी' ने बड़े पर्दे पर अपनी शानदार शुरुआत से तहलका मचा दिया है। सीरीज के पुराने और दमदार किरदारों के साथ शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी। पहले 2 दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करते हुए 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। उधर छोटे बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' का भौकाल भी जारी है।