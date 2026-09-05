'मिर्जापुर' भी नहीं डिगा पाई 'हनुमान अंश' का सिंहासन

बॉक्स ऑफिस: 'मिर्जापुर द मूवी' की आंधी भी नहीं हिला पाई 'हनुमान अंश' का सिंहासन

लेखन नेहा शर्मा 09:50 am Sep 05, 202609:50 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर 4 सितंबर का शुक्रवार किसी बड़े महासंग्राम से कम नहीं रहा। एक तरफ OTT के सबसे चर्चित ब्रांड की बड़े पर्दे पर एंट्री यानी 'मिर्जापुर द मूवी' का खौफ था, तो दूसरी तरफ 'हनुमान अंश' का जबरदस्त माहौल बरकरार रहा। उधर 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आई। दर्शक जानने के लिए बेताब थे कि वीकेंड की शुरुआत में कौन सी फिल्म टिकट खिड़की पर बाजी मारेगी। आइए जानें तीनों फिल्मों की कमाई।