'सुपरगर्ल' की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर स्थिर शुरुआत, 2 दिन में बटोरे इतने करोड़

'सुपरगर्ल' की सबसे ज्यादा कमाई अंग्रेजी में

फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई अंग्रेजी भाषा में की, जहां 1,415 शोज के जरिए इसने 1.05 करोड़ रुपये बटोरे, वहीं हिंदी भाषा से 26 लाख रुपये और तमिल से 9 लाख रुपये का बिजनेस हुआ। हालांकि, तमिल सिनेमाघरों में दर्शकों की उपस्थिति काफी अच्छी थी, फिर भी वहां से ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। 'सुपरगर्ल' का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की बड़ी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से था, जिसने इस वीकेंड (शनिवार-रविवार) 20 करोड़ रुपये की धमाकेदार कमाई की, लेकिन इस कड़ी टक्कर के बाद भी 'सुपरगर्ल' भारत की टॉप 5 फिल्मों की सूची में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रही।