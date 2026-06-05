पता चल गया माइली साइरस की खूबसूरती का राज, इन उत्पाद से आया निखार
माइली साइरस को हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर अपना सितारा मिला है। वहीं उनके चमकते मेकअप ने भी सबकी नजरें अपनी ओर खींचीं।
उनके मेकअप आर्टिस्ट दाऊद ने बताया कि माइली का यह शानदार दिखना मेबेलिन के सस्ते, लेकिन असरदार उत्पाद से तैयार किया गया था।
इस लुक के लिए लाइफटर प्लंप एंड ग्लो फाउंडेशन का इस्तेमाल किया गया, जिससे उनकी प्राकृतिक त्वचा की चमक बरकरार रही और चेहरा एकदम ताजा दिख रहा था।
मेकअप आर्टिस्ट दाऊद ने चुने ये खास उत्पाद
दाऊद ने चेहरे को हल्का और चमकदार बनाए रखने के लिए मेबेलिन के लाइफटर सीरम कंसीलर का इस्तेमाल किया। इससे चेहरे पर भारीपन नहीं आया और चमक भी बनी रही।
होंठों के लिए उन्होंने सीरम लिपस्टिक सैटिन इन अपस्टेट चुना, जिसमें नमी देने वाले तत्व भरपूर मात्रा में हैं। यह होंठों को आरामदायक और कुदरती एहसास देता है। इसके अलावा, दाऊद ने मेबेलिन का टूबिंग मस्कारा लगाया, जो स्मज-प्रूफ है और आसानी से उतर भी जाता है।
यह पूरा तरीका बताता है कि माइली जैसा कैमरे के लिए शानदार लुक पाने के लिए आपको महंगे मेकअप उत्पाद पर बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है।