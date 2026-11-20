28 साल के मोरांडो पेशे से एक अमेरिकन संगीतकार और ड्रमर हैं, जिन्हें लॉस एंजिल्स के 4 लोगों के ऑल्टरनेटिव रॉक बैंड लिली के मेंबर के तौर पर पहचाना जाता है।

2017 में कॉनन में परफॉर्म करके उन्होंने दर्शकों के बीच खूब लोकप्रियता हासिल की थी। यह बतौर संगीतकार उनका पहला टीवी शो था।

ड्रमिंग के अलावा, मोरांडो ने गानों के लेखन, निर्माण और क्रिएटिव कोलेबोरेशन के रूप में भी हाथ आजमाया जिससे उनका संगीत में और रुझान बढ़ा।