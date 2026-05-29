सिर्फ 15 दिन में लाखों की कमाई और रचनात्मक आजादी, माइक्रो-ड्रामा बदल रहे भारतीय टीवी लेखकों की किस्मत

भारत के माइक्रो-ड्रामा ऐप्स लेखकों को दे रहे हैं 25,000 से 4 लाख रुपये

भारत में अभी करीब 40 से 45 माइक्रो-ड्रामा ऐप्स हैं, जो हर महीने हर ऐप पर लगभग 200 घंटे का कंटेंट बना रहे हैं। एक सीरीज के लिए लेखक की कमाई 25,000 से 4 लाख रुपये तक हो सकती है, जो प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती है।

स्टोरी टीवी के सौरभ पांडे का कहना है कि यहां टीवी बैकग्राउंड वाले किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट भी 30 दिन के अंदर मिल जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र अनुभवी और नए दोनों लेखकों के लिए बहुत आकर्षक हो गया है, जो एक स्थिर काम और रचनात्मक विविधता चाहते हैं।