सिर्फ 15 दिन में लाखों की कमाई और रचनात्मक आजादी, माइक्रो-ड्रामा बदल रहे भारतीय टीवी लेखकों की किस्मत
आजकल के दौर में भारतीय टीवी लेखकों के लिए माइक्रो-ड्रामा सबसे पसंदीदा जगह बनते जा रहे हैं। यहां उन्हें न केवल जल्दी पैसे मिलते हैं, बल्कि रचनात्मक आजादी और काम का लचीला समय भी मिलता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी शूटिंग सिर्फ 10 से 15 दिन में पूरी हो जाती है। इससे लेखकों को TRP के पीछे भागने वाले पुराने फॉर्मूलों से दूर रहकर नई और अलग कहानियों के साथ प्रयोग करने का मौका मिलता है।
भारत के माइक्रो-ड्रामा ऐप्स लेखकों को दे रहे हैं 25,000 से 4 लाख रुपये
भारत में अभी करीब 40 से 45 माइक्रो-ड्रामा ऐप्स हैं, जो हर महीने हर ऐप पर लगभग 200 घंटे का कंटेंट बना रहे हैं। एक सीरीज के लिए लेखक की कमाई 25,000 से 4 लाख रुपये तक हो सकती है, जो प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती है।
स्टोरी टीवी के सौरभ पांडे का कहना है कि यहां टीवी बैकग्राउंड वाले किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट भी 30 दिन के अंदर मिल जाते हैं, जिससे यह क्षेत्र अनुभवी और नए दोनों लेखकों के लिए बहुत आकर्षक हो गया है, जो एक स्थिर काम और रचनात्मक विविधता चाहते हैं।