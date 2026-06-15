'माइकल' ने 'बोहेमियन रैप्सोडी' को पछाड़ा, बनी दुनिया की पहली संगीतमय सुपरहिट फिल्म
मनोरंजन
माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली संगीतमय बायोपिक फिल्म बन गई है।
फिल्म ने दुनिया भर में कुल 8.65 अरब कमाए हैं। इसने 'बोहेमियन रैप्सोडी' के 8 अरब के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
माइकल की विरासत को लेकर चल रही बहसों और उन पर लगे पुराने आरोपों के फिर से सामने आने के बावजूद, लोग इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।
'माइकल' की भारत में कमाई हुई इतनी
भारत में भी 'माइकल' अपना दम दिखा रही है। फिल्म अपने चौथे हफ्ते में भी मजबूत बनी हुई है।
शुक्रवार को इसने 0.82 करोड़ रुपये कमाए और शनिवार को यह कमाई बढ़कर 1.70 करोड़ रुपये हो गई।
देश और विदेश दोनों जगह अच्छी कमाई के साथ 'माइकल' ने म्यूजिकल बायोपिक की दुनिया में अपनी जगह पक्की कर ली है। सभी विवादों के बावजूद यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई है।