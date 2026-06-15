'माइकल' ने 'बोहेमियन रैप्सोडी' को पछाड़ा, बनी दुनिया की पहली संगीतमय सुपरहिट फिल्म मनोरंजन Jun 15, 2026

माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली संगीतमय बायोपिक फिल्म बन गई है।

फिल्म ने दुनिया भर में कुल 8.65 अरब कमाए हैं। इसने 'बोहेमियन रैप्सोडी' के 8 अरब के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

माइकल की विरासत को लेकर चल रही बहसों और उन पर लगे पुराने आरोपों के फिर से सामने आने के बावजूद, लोग इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं।