माइकल जे फॉक्स को मिला बॉब होप अवार्ड, एमी नॉमिनेशन से धूम
इस साल के एमी अवार्ड्स में अभिनेता माइकल जे फॉक्स को 'बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड' से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान पार्किंसन बीमारी पर रिसर्च और जागरूकता फैलाने में उनके बड़े योगदान के लिए मिला है।
उन्हें यह अवार्ड उनकी मशहूर सीरीज 'द गुड वाइफ' की सह-अभिनेता जूलियाना मार्गुलिस ने दिया। इतना ही नहीं, अपनी सीरीज 'श्रिंकिंग' के लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज कैटेगरी में 'आउटस्टैंडिंग गेस्ट अभिनेता' के तौर पर भी नॉमिनेट किया गया है।
फॉक्स ने की दुनिया की सबसे बड़ी पार्किंसन संस्था की शुरुआत
माइकल जे फॉक्स को साल 1998 में पार्किंसन बीमारी का पता चला था। इसके बाद, साल 2000 में उन्होंने 'द माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन फॉर पार्किंसन रिसर्च' नाम की संस्था बनाई।
आज यह पार्किंसन रिसर्च को सपोर्ट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी गैर-लाभकारी संस्था है। बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऐसे टीवी या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके परोपकारी काम बॉब होप के दशकों पुराने निस्वार्थ सेवा और समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले विचारों से मिलते-जुलते हों।
पहले यह अवार्ड जॉर्ज क्लूनी और ओपरा विनफ्रे जैसे बड़े सितारों को भी मिल चुका है। यह मौका दिखाता है कि कोई एक व्यक्ति इंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना जलवा दिखाते हुए भी समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है।