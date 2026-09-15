माइकल जे फॉक्स को मिला बॉब होप अवार्ड, एमी नॉमिनेशन से धूम

माइकल जे फॉक्स को साल 1998 में पार्किंसन बीमारी का पता चला था। इसके बाद, साल 2000 में उन्होंने 'द माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन फॉर पार्किंसन रिसर्च' नाम की संस्था बनाई।

आज यह पार्किंसन रिसर्च को सपोर्ट करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी गैर-लाभकारी संस्था है। बॉब होप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऐसे टीवी या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके परोपकारी काम बॉब होप के दशकों पुराने निस्वार्थ सेवा और समाज पर सकारात्मक असर डालने वाले विचारों से मिलते-जुलते हों।

पहले यह अवार्ड जॉर्ज क्लूनी और ओपरा विनफ्रे जैसे बड़े सितारों को भी मिल चुका है। यह मौका दिखाता है कि कोई एक व्यक्ति इंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना जलवा दिखाते हुए भी समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है।