'माइकल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, आते ही इन हिंदी फिल्मों को चटाई धूल

हॉलीवुड फिल्म ' माइकल ' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत करते हुए सबको चौंका दिया है। माइकल जैक्सन की इस बायोपिक ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि कमाई के मामले में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत में फिल्म की इस शानदार ओपनिंग ने हॉलीवुड की बढ़ती दीवानगी को एक बार फिर साबित कर दिया है।

प्रतिक्रिया समीक्षकों की राय एक तरफ, जनता का प्यार एक तरफ पॉप सम्राट माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। समीक्षकों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बावजूद ये फिल्म वैश्विक स्तर पर म्यूजिक बायोपिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। भारत में, जहां माइकल जैक्सन की दीवानगी हमेशा से रही है, प्रशंसकों ने सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ाई है। इसी के साथ इस फिल्म ने स्थानीय बड़ी फिल्मों को पछाड़ते हुए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 का पायदान हासिल कर लिया है

कमाई कमाई के मामले में नंबर 1 बनी 'माइकल' माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन अभिनीत बायोपिक 'माइकल' 24 अप्रैल को भारत में रिलीज हुई। वितरकों के अनुसार, फिल्म ने पेड प्रिव्यूज से 2.40 करोड़ रुपये और पहले दिन 4 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। भारत में फिल्म की पहले दिन की कुल कमाई 5.50 करोड़ रुपये रही है। ये भारतीय बाजार में किसी भी म्यूजिक बायोपिक (जैसे 'एल्विस याबोहेमियन रैप्सोडी') के लिए अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत है।

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