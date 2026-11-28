मेथिल राधाकृष्णन की मलयालम साहित्य में विज्ञान, दर्शन और साहित्य को अनूठे अंदाज में जोड़ने के लिए खूब सराहना हुई है। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा कि राधाकृष्णन ने अपनी रचनाओं से साबित किया है कि इन विषयों को साहित्य में इस तरह शामिल किया जा सकता है कि पाठकों को इसका अलग से एहसास भी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि राधाकृष्णन उन चुनिंदा लेखकों में हैं, जिनकी रचनाएं बार-बार पढ़ने का मन करता है, वहीं राधाकृष्णन ने अपने साहित्यिक सफर में आधुनिक मलयालम भाषा के जनक के योगदान को अहम बताया।