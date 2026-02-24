मेट गाला 2026 के लिए थीम का खुलासा, इस बार रेड कार्पेट पर दिखेगी अनोखी शैली

घोषणा

कला और परिधानों का दिखेगा अनोखा संगम

वोग ने मेट गाला 2026 के लिए आधिकारिक थीम 'फैशन ही कला है' की घोषणा कर दी है। यह मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्प्रिंग, 2026 प्रदर्शनी "कॉस्ट्यूम आर्ट" को झलकाती है। यह थीम सीधेतौर पर मैसेज देती है कि कला जगत अब फैशन के इर्द-गिर्द तक केंद्रित नहीं है, बल्कि कला का क्षेत्र बन चुका है। आयोजकों की ओर से इंस्टाग्राम पर घोषणा करते हुए बताया गया कि इस बार मेट गाला "सजे-धजे शरीर की केंद्रीयता" की पड़ताल करेगी।