दिग्गज अभिनेत्री मेनका सुरेश की लंबे ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी, 'ओरु कोरियन कन्फ्यूजन' की शूटिंग शुरू

दिग्गज अभिनेत्री मेनका सुरेश की लंबे ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी, 'ओरु कोरियन कन्फ्यूजन' की शूटिंग शुरू
मलयालम सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मेनका सुरेश काफी लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर शानदार वापसी करने जा रही हैं। वो निर्देशक संजीव सिवान की आगामी फिल्म 'ओरु कोरियन कन्फ्यूजन' में एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी।
संजीव सिवान द्वारा ही लिखित और निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग 7 सितंबर, 2026 से इडुक्की में शुरू हो चुकी है। शूटिंग की शुरुआत एक भव्य उद्घाटन समारोह और पारंपरिक पूजा-अर्चना के साथ की गई। दिग्गज अभिनेत्री की वापसी से उनके प्रशंसकों और मलयालम सिनेमा प्रेमियों में खासा उत्साह है।
फिल्म में ये कलाकार भी शामिल
फिल्म में बिनु पप्पु, प्रियंका नायर और अंजना अप्पुकुट्टन जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे। कहानी में अंतरराष्ट्रीय ट्विस्ट देने के लिए दक्षिण कोरिया की मशहूर एक्ट्रेस एमी जंग को भी कास्ट किया गया है, जो इस फिल्म से भारतीय सिनेमा में डेब्यू कर रही हैं। संजीव सिवान द्वारा निर्देशित इस फिल्म की पटकथा लिखने में प्रतीश लाल ने भी सहयोग दिया है।