मेघन मार्कल ने दिखाई सालगिरह की झलकियां, तस्वीरों में सिर्फ हैरी को देखकर लोग पूछने लगे कई सवाल मनोरंजन May 27, 2026

मेघन मार्कल ने प्रिंस हैरी के साथ अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मनाई है। इस खास मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सिर्फ वे दोनों ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में शाही परिवार का कोई और सदस्य नहीं दिख रहा है।

जानकारों का कहना है कि यह किसी विवाद के बजाय उनकी निजता बनाए रखने से जुड़ा मामला है। 'द मिरर' ने साफ-साफ कहा, 'हमें इन तस्वीरों से उनके रिश्ते की स्थिति को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, केवल इसलिए कि इनमें शाही परिवार के सदस्य नहीं हैं।'