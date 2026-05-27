मेघन मार्कल ने दिखाई सालगिरह की झलकियां, तस्वीरों में सिर्फ हैरी को देखकर लोग पूछने लगे कई सवाल
मेघन मार्कल ने प्रिंस हैरी के साथ अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मनाई है। इस खास मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सिर्फ वे दोनों ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में शाही परिवार का कोई और सदस्य नहीं दिख रहा है।
जानकारों का कहना है कि यह किसी विवाद के बजाय उनकी निजता बनाए रखने से जुड़ा मामला है। 'द मिरर' ने साफ-साफ कहा, 'हमें इन तस्वीरों से उनके रिश्ते की स्थिति को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, केवल इसलिए कि इनमें शाही परिवार के सदस्य नहीं हैं।'
मेघन की फोटोज देख लोगों ने पूछे कई सवाल
मेघन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय दिख रहीं हैं। वे अपनी पोस्ट्स बहुत सोच-समझकर शेयर करतीं हैं, जो उनकी सार्वजनिक छवि को बनाने के साथ-साथ उनके बिजनेस हितों को भी साधने का काम करतीं हैं।
इसके बावजूद, उन्होंने अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया से दूर रखा हुआ है। यह दर्शाता है कि वे क्या सार्वजनिक करना चाहतीं हैं और क्या निजी रखना चाहतीं हैं, इसके बीच संतुलन बनाने को लेकर काफी गंभीर हैं।