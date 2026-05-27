मेघन मार्कल को क्यों करना पड़ रहा आलोचनाओं का सामना, जानें पूरा मामला

मेघन पर आलोचक पाखंड का लगा रहे हैं आरोप

कई लोगों ने इस पोस्ट को पाखंड से भरा बताया। उनका कहना था कि लिलीबेट की तस्वीर साझा करना, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मेघन की वकालत के ठीक उलट है।

वहीं टॉक टीवी की एंकर समारा गिल ने इस कदम को असंवेदनशील करार दिया, जबकि पत्रकार टॉम साइक्स ने कहा कि यह 'शेखी बघारने' जैसा है।

टॉम का तर्क था कि लिलीबेट इतनी छोटी है कि वह अपनी सहमति नहीं दे सकती। हालांकि, अभी तक मेघन ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।