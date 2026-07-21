मैट डेमन ने 13 किलो घटाकर दिखाया गजब शारीरिक बदलाव, किंग ओडिसी बनने के लिए छोड़ी ये चीजें

एमी पोहलर के 'गुड हैंग' पॉडकास्ट पर मैट ने बताया कि ग्लूटेन-फ्री डाइट ने उनकी पूरी जीवनशैली ही बदल दी थी। इस दौरान उन्होंने ब्रेड, बीयर, पास्ता और यहां तक कि पिज्जा भी खाना छोड़ दिया था।

'द न्यूयॉर्क टाइम्स कुकिंग' के 'द पिज्जा इंटरव्यू' में भी उन्होंने यही बात दोहराई। सिर्फ खाना ही नहीं, उन्होंने डॉ. गैब स्टंप के साथ 5 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग भी की।

उनका मुख्य ध्यान ताकत और स्टैमिना बढ़ाने पर था, ताकि क्रिस्टोफर की फिल्म के चुनौतीपूर्ण शूट के लिए उन्हें एक योद्धा जैसा 'लुक' मिल सके।