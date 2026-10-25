'बिग बॉस 20' में खत्म हुआ मैरी कॉम का सफर

'बिग बॉस 20' में बड़ा उलटफेर, घर से बेघर हुईं मैरी कॉम, फूट-फूटकर रोईं आम्रपाली दुबे

लेखन नेहा शर्मा 11:05 am Oct 25, 202611:05 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के मंच से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान गेस्ट होस्ट और मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम के बेघर होने का ऐलान कर दिया। दोनों लाइफलाइन गंवाने के बाद शो में मैरी कॉम का शानदार 7 हफ्तों का सफर आखिरकार खत्म हो गया है। मैरी कॉम के अचानक एविक्शन से घर के अन्य सदस्य स्तब्ध रह गए और माहौल काफी भावुक हो गया।