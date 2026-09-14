'एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर' की भारत में शुरू हुई एडवांस बुकिंग, रिकॉर्ड तोड़ कमाई के संकेत

टिकटों की शानदार शुरुआती बिक्री और फिल्म के प्रति लोगों की जबरदस्त चर्चा को देखते हुए लग रहा है कि 'एंडगेम एनकोर' बॉक्स ऑफिस के शुरुआती अनुमानों को भी पीछे छोड़ सकती है।

इसे IMAX के साथ-साथ कई भाषाओं, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे आसानी से देख सकें और इसका पूरा आनंद उठा सकें।

2019 में आई मूल 'एंडगेम' ने दुनिया भर में 2.799 बिलियन डॉलर की कमाई का रिकॉर्ड बनाया था। अब मार्वल के चाहने वाले इसे एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं, जिसमें उन्हें अगली फिल्म की झलक भी मिलेगी।